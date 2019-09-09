Зеленский назначил заместителей главы погранслужбы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Никифоренко и Ченчик стали новыми замами главы погранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя и первого заместителя главы Государственной пограничной службы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно указам Зеленского №673/2019 и №674/2019 первым заместителем и заместителем главы Госпогранслужбы назначены Владимир Никифоренко и Вадим Ченчик.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины. Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указах.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента. Советников освободили от выполнения обязанностей в связи с назначением в Кабмин.

Также сообщалось, что комитет отложил рассмотрение закона Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины. Правоохранительный комитет парламента отложил рассмотрение законопроекта до 10 сентября.



