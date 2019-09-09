ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил заместителей главы погранслужбы

Новости » Политика    09.09.2019 - 19:49
Зеленский назначил заместителей главы погранслужбы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Никифоренко и Ченчик стали новыми замами главы погранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя и первого заместителя главы Государственной пограничной службы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно указам Зеленского №673/2019 и №674/2019 первым заместителем и заместителем главы Госпогранслужбы назначены Владимир Никифоренко и Вадим Ченчик.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины. Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указах.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента. Советников освободили от выполнения обязанностей в связи с назначением в Кабмин.

Также сообщалось, что комитет отложил рассмотрение закона Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины. Правоохранительный комитет парламента отложил рассмотрение законопроекта до 10 сентября.


Генпрокурор рассказал, чего от него ждет Зеленский Комитет рекомендует Раде принять закон Зеленского о Плане обороны Украины
Новости Украины Владимир ЗеленскийГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь