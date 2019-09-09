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Зеленський призначив заступників голови прикордонної служби

Новини » Політика    09.09.2019 - 19:49
Зеленський призначив заступників голови прикордонної служби
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Никифоренко і Ченчик стали новими заступниками голови прикордонної служби

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника і першого заступника голови Державної прикордонної служби. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Згідно з указами Зеленського №673/2019 і №674/2019 першим заступником і заступником голови Держприкордонслужби призначені Володимир Никифоренко і Вадим Ченчик.

"Призначити Никифоренко Володимира Степановича першим заступником голови Державної прикордонної служби України. Призначити Ченчика Вадима Миколайовича заступником голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив Загороднюка Андрія, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента. Радників звільнили від виконання обов'язків у зв'язку з призначенням в Кабмін.

Також повідомлялося, що комітет відклав розгляд закону Зеленського про реформу Генеральної прокуратури України. Правоохоронний комітет парламенту відклав розгляд законопроекту до 10 вересня.

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