UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОГА

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного руководителя Закарпатской областной государственной администрации. Им стал Добромильський Петр Петрович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится в указе.

Отметим, что до этого времени Петр Добромильский был заместителем председателя областной государственной администрации Закарпатской области.

Вместе с тем другим указом глава государства уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится во втором указе.

Напомним, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова. Он находился на этом посту с декабря 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗакарпатская ОГА