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Зеленський призначив тимчасового голову Закарпатської ОДА

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпатської обласної державної адміністрації. Ним став Добромільський Петро Петрович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Добромільського Петра Петровича", - йдеться в указі.

Зазначимо, що до цього часу Петро Добромільський був заступником голови обласної державної адміністрації Закарпатської області.

Разом з тим, іншим указом глава держави звільнив Анатолія Полоскова з посади глави Закарпатської ОДА.

"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в другому указі.

Нагадаємо, 17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова. Він перебував на цій посаді з грудня 2020 року.

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Володимир ЗеленськийЗакарпатская ОГА