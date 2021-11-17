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Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА Полоскова

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Киев, Среда 17 ноября 2021 13:22
Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА Полоскова Фото: глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков (facebook.com/A Poloskov1)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова. Решение принято 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Он исполняет обязанности главы ОГА с декабря 2020 года.

Что известно о Полоскове

Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года являлся директором винодельческой компании.

При этом Алексей Петров (предыдущий председатель) занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв в должности и года.

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Закарпатская ОГА
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