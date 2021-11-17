Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА Полоскова
Фото: глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков (facebook.com/A Poloskov1)
Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова. Решение принято 17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.
Он исполняет обязанности главы ОГА с декабря 2020 года.
Что известно о Полоскове
Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года являлся директором винодельческой компании.
При этом Алексей Петров (предыдущий председатель) занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв в должности и года.