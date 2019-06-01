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Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка

Новости » Политика    01.06.2019 - 17:36
Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка
Фото: Николай Кулеба (Радио Свобода)

Уполномоченным по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента по правам ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ обнародован на сайте Администрации президента.

Так, согласно указу №348/2019 от 1 июня уполномоченным президента по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба, который был уволен предыдущим президентом Петром Порошенко.

Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка

Напомним, 19 мая президент Украины Петр Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка. Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Также, своим указом Зеленский исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця, которые были назначены Петром Порошенко.

Кроме того, 29 мая Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента. Новым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) и главой Службы безопасности президента стал Максим Донец.

Добавим, указом №336/2019 президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

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