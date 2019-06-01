Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка

Фото: Николай Кулеба (Радио Свобода)

Уполномоченным по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента по правам ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ обнародован на сайте Администрации президента.

Так, согласно указу №348/2019 от 1 июня уполномоченным президента по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба, который был уволен предыдущим президентом Петром Порошенко.

Напомним, 19 мая президент Украины Петр Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка. Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Также, своим указом Зеленский исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця, которые были назначены Петром Порошенко.

Кроме того, 29 мая Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента. Новым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) и главой Службы безопасности президента стал Максим Донец.

Добавим, указом №336/2019 президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.