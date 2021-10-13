Зеленский назначил судей Верховного суда: кто получил кресло
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного суда. В документе два человека - Татьяна Чумаченко и Валерий Картер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что назначение произведено согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Согласно указу президента должности в Верховном суде получили:
- Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;
- Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.