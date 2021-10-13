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Зеленский назначил судей Верховного суда: кто получил кресло

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Киев, Среда 13 октября 2021 17:31
Зеленский назначил судей Верховного суда: кто получил кресло Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного суда. В документе два человека - Татьяна Чумаченко и Валерий Картер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что назначение произведено согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно указу президента должности в Верховном суде получили:

  • Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;
  • Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.
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