Зеленський призначив суддів Верховногосуду: хто отримав крісло
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду. У документі дві людини - Тетяна Чумаченко і Валерій Картер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Згідно з указом президента посади у Верховному суді отримали:
- Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
- Картер Валерій Іванович - до Касаційного суду.