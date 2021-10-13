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Зеленський призначив суддів Верховногосуду: хто отримав крісло

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 17:31
Зеленський призначив суддів Верховногосуду: хто отримав крісло Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду. У документі дві людини - Тетяна Чумаченко і Валерій Картер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно з указом президента посади у Верховному суді отримали:

  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
  • Картер Валерій Іванович - до Касаційного суду.
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