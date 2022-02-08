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Зеленский назначил спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию. Им стал Юрий Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в указе.

Отметим, что Юрий Клименко работал в посольствах Украины в государствах Бенилюкс и США. В 2005-2006 годах был генеральным консулом Украины в Салониках (Греция), а с 2006 по 2010 годы - генконсулом Украины в Барселоне (Испания).

В 2011-2013 годах Клименко занимал должность первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Украины.

С 11 октября 2013 до 6 апреля 2021 года был постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Напомним, ранее Зеленский уволил Андрею Дещицу с должности посла в Польше и назначил на его место Василия Зварича.

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Владимир ЗеленскийПриднестровье