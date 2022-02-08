Зеленский назначил спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в указе.

Отметим, что Юрий Клименко работал в посольствах Украины в государствах Бенилюкс и США. В 2005-2006 годах был генеральным консулом Украины в Салониках (Греция), а с 2006 по 2010 годы - генконсулом Украины в Барселоне (Испания).

В 2011-2013 годах Клименко занимал должность первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Украины.

С 11 октября 2013 до 6 апреля 2021 года был постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.