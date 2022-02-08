Зеленський призначив спецпредставника з придністровського врегулювання

"Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Юрій Клименко працював у посольствах України в державах Бенілюкс і США. У 2005-2006 роках був генеральним консулом України в Салоніках (Греція), а з 2006 по 2010 роки - генконсулом України в Барселоні (Іспанія).

У 2011-2013 роках Клименко обіймав посаду першого заступника керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації президента України.

З 11 жовтня 2013 року до 6 квітня 2021 року був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.