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Зеленський призначив спецпредставника з придністровського врегулювання

Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з придністровського врегулювання. Ним став Юрій Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Юрій Клименко працював у посольствах України в державах Бенілюкс і США. У 2005-2006 роках був генеральним консулом України в Салоніках (Греція), а з 2006 по 2010 роки - генконсулом України в Барселоні (Іспанія).

У 2011-2013 роках Клименко обіймав посаду першого заступника керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації президента України.

З 11 жовтня 2013 року до 6 квітня 2021 року був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Андрію Дещицю з посади посла в Польщі і призначив на його місце Василя Зварича.

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Володимир ЗеленськийПриднестровье