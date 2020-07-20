Зеленський призначив Пристайка послом України у Великобританії

Фото: Вадим Пристайко (wikimedia)

Вадим Пристайко замінить Наталію Галібаренко

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-главу МЗС, колишнього віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка послом України у Великобританії. Указом №286/2020 він звільнив з посади посла в Сполученому Королівстві Наталію Галибаренко.

Указом №287/2020 президент призначив на її місце Пристайка.

Нагадаємо, Пристайко з липня 2017 року указом п'ятого президента Петра Порошенка призначили главою місії України при НАТО.

Потім 22 травня минулого року він був призначений заступником глави Адміністрації президента, а 29 серпня за пропозицією президента Володимира Зеленського Рада призначила міністром закордонних справ.

При цьому 4 березня нардепи проголосували за відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, що спричинило відставку всього уряду. У той же день ВР затвердила новий склад Кабміну, де Пристайко був призначений віце-прем'єром з питань євроінтеграції України.

Зазначимо, 20 липня Верховна рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Замість нього парламент призначив Ольгу Стефанишину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.