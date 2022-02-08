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Зеленский назначил представителя Украины при ОЧЭС

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 17:04
Зеленский назначил представителя Украины при ОЧЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский назначил представителя Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Им стал Роман Недильский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Генерального консула Украины в Стамбуле Недильский Романа Богдановича представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества по совместительству", - говорится в указе №46/2022.

Отметим, что Роман Недильский с 2017 года по ноябрь 2021 года был заместителем директора Департамента консульской службы МИД Украины. С ноября прошлого года является Генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Добавим, что ОЧЭС была основана в 1992 году в Стамбуле, а ее целью является развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговли в регионе. В организацию входят Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Напомним, Зеленский назначил Юрия Клименко спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию.

Кроме того, ранее Зеленский уволил Андрею Дещицу с должности посла в Польше и назначил на его место Василия Зварича.

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