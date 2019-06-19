Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех украинских представителей в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №414/2019.

Согласно указу президента, который был подписан 19 июня, Украину в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе будут представлять:

Богдан Бондарь - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

Игорь Веремий - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

Валерия Лутковская - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

Александр Моцик - в рабочей подгруппе по политическим вопросам

Кроме того, Зеленский обязал Кабинет министров обеспечить компенсацию расходов представителей, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская войдет в состав Трехсторонней контактной группы. Тогда первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что минская группа останется практически в том же составе, в котором работала предыдущие 4 года.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы.