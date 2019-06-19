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Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ

Новини » Політика    19.06.2019 - 22:31
Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Указ про призначення українських представників був підписаний 19 червня

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох українських представників в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №414/2019.

Відповідно до указу президента, який був підписаний 19 червня, Україну в Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації на Донбасі представлятимуть:

  • Богдан Бондар - у робочі підгрупі з безпекових питань;
  • Ігор Веремій - у робочій підгрупі з соціально-економічних питань;
  • Валерія Лутковська -  у робочій підгрупі з гуманітарних питань;
  • Олександр Моцик - у робочій підгрупі з політичних питань.

Крім того, Зеленський зобов'язав Кабінет міністрів забезпечити компенсацію витрат представників, які пов'язані з забезпеченням представництва України в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній уповноважений Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська увійде до складу Тристоронньої контактної групи. Тоді перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що мінська група залишиться практично в тому ж складі, в якому працювала попередні 4 роки.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в Тристоронню контактну групу. Так, Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи.

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