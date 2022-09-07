Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Черниговской и Херсонской областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Также президент своим указом №633 назначил нового главу управления СБУ в Херсонской области. Должность получил Артем Борисевич.

Зеленский указом №631 освободил от должности руководителя СБУ в Черниговской области Евгения Нетужилова. На этот пост он назначил Алексея Ляха (указ №622).

Напомним, в марте Зеленский уволил с должности главы херсонского управления СБУ Сергей Криворучко, его также лишили генеральского звания.

Его помощника подозревают в том, что он "сдал" оккупантам карту минных полей области и якобы чуть не координировал действия российской авиации.

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