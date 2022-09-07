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Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава держави Володимир Зеленський провів кадрові ротації у регіональних управліннях Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський указом №631 звільнив з посади керівника СБУ у Чернігівській області Євгена Нетужилова. На цей пост він призначив Олексія Ляха (указ №622).

Також президент своїм указом №633 призначив нового очільника управління СБУ у Херсонській області. Посаду отримав Артем Борисевич.

Нагадаємо, у березні Зеленський звільнив з посади глави херсонського управління СБУ Сергій Криворучко, його також позбавили генеральського звання.

Його помічника підозрюють у тому, що він "здав" окупантам карту мінних полів області та нібито мало не координував дії російської авіації.

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