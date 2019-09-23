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Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Новости » Политика    23.09.2019 - 12:20
Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ был подписан 20 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя Офиса президента Юлию Ковалив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был подписан 20 сентября.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе №714/2019.

Зеленский назначил нового замглавы Офиса президентаОтметим, Юлия Ковалив с июля 2015 года по ноябрь 2016 года занимала пост первого замминистра экономического развития и торговли Украины. С апреля 2016 по апрель 2017 года была главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 года занимала должность главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности замглавы Офиса президента в связи с назначением премьер-министром Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил адвоката Андрея Смирнова заместителем главы Офиса президента. В частности, на пост заместителя главы Офиса президента назначили Игоря Жовква и Андрея Смирнова.

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