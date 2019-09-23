ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента

Новини » Політика    23.09.2019 - 12:20
Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Указ був підписаний 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу президента Юлію Ковалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був підписаний 20 вересня.

"Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі №714/2019.

Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президентаЗазначимо, Юлія Ковалів з липня 2015 року по листопад 2016 року обіймала посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. З квітня по квітень 2016 2017 року була головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З січня 2017 року обіймала посаду голови офісу Національного інвестиційного ради при президенті України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника голови Офісу президента у зв'язку з призначенням прем'єр-міністром України.

Крім того, Володимир Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником глави Офісу президента. Зокрема, на посаду заступника голови Офісу президента призначили Ігоря Жовква та Андрія Смирнова.

Зеленський схвалив закон про режим загального транзиту Зеленський розпочав візит до США
Новини України Адміністрація Президента УкраїниВолодимир Зеленськийнаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся