Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Указ був підписаний 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу президента Юлію Ковалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був підписаний 20 вересня.

"Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі №714/2019.

Зазначимо, Юлія Ковалів з липня 2015 року по листопад 2016 року обіймала посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. З квітня по квітень 2016 2017 року була головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З січня 2017 року обіймала посаду голови офісу Національного інвестиційного ради при президенті України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника голови Офісу президента у зв'язку з призначенням прем'єр-міністром України.

Крім того, Володимир Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником глави Офісу президента. Зокрема, на посаду заступника голови Офісу президента призначили Ігоря Жовква та Андрія Смирнова.