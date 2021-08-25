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Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС

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Киев, Среда 25 августа 2021 19:08
Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС Фото: Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового представителя страны при ЕС. Им стал бывший посол Украины в Организации по запрещению химического оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно указа №445/2021, Всеволод Ченцов Валерьевич стал новым послом Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.

Что известно о Ченцова:

  • начал карьеру дипломата в МИД в 1996 году;
  • работал послом Украины в Турции и Польше;
  • был заместителем посла Украины при ЕС;
  • начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года - был полномочным послом Украины в Нидерландах;
  • начиная с 8 июля 2017 до 6 апреля 2021 года - был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.

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