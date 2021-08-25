Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС
Фото: Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового представителя страны при ЕС. Им стал бывший посол Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.
Согласно указа №445/2021, Всеволод Ченцов Валерьевич стал новым послом Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.
Что известно о Ченцова:
- начал карьеру дипломата в МИД в 1996 году;
- работал послом Украины в Турции и Польше;
- был заместителем посла Украины при ЕС;
- начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года - был полномочным послом Украины в Нидерландах;
- начиная с 8 июля 2017 до 6 апреля 2021 года - был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.