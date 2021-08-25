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Зеленський назначив нового представника України при ЄС

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Київ, Середа 25 серпня 2021 19:08
Зеленський назначив нового представника України при ЄС Фото: Зеленський назначив нового представника України при ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового представника країни при ЄС. Ним став колишній посол України в Організації із заборони хімічної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.

Відповідно до указу №445/2021, Ченцов Всеволод Валерійович став новим послом України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Що відомо про Ченцова:

  • розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
  • працював послом України в Туреччині та Польщі;
  • був заступником посла України при ЄС;
  • починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року - був повноважним послом України в Нідерландах;
  • починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року - був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

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Володимир Зеленський
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