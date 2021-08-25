Зеленський назначив нового представника України при ЄС
Фото: Зеленський назначив нового представника України при ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового представника країни при ЄС. Ним став колишній посол України в Організації із заборони хімічної зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.
Відповідно до указу №445/2021, Ченцов Всеволод Валерійович став новим послом України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
Що відомо про Ченцова:
- розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
- працював послом України в Туреччині та Польщі;
- був заступником посла України при ЄС;
- починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року - був повноважним послом України в Нідерландах;
- починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року - був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.