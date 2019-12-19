Зеленський призначив нового представника України при ООН

Фото: Сергій Кислиця (УНІАН)

Кислиця займе місце Єльченка

Президент України Володимир Зеленський призначив постійним представником України при ООН Сергія Кислицю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Указ №916/2019 розміщений на сайті 18 грудня.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в тексті указу.

Як відомо, Сергій Кислиця з березня 2014 року був заступником міністра закордонних справ України. Крім того, Кислиця - голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Крім того, 18 грудня було підписано указ Про звільнення Володимира Єльченка з посад Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці.

РБК-Україна писало, що Володимир Єльченко призначений послом України в США.

Нагадаємо, 16 грудня стало відомо, що Україна отримала агреман (згоду) на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка. Посла України в США повинні були призначити, "як тільки американська сторона дасть нам агреман, тобто дозвіл на конкретну людину".