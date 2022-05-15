Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

Ранее Танцюра занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

2 мая президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Напомним, 1 января в Украине был введен в действие закон об основах национального сопротивления.

Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

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