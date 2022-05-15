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Зеленський призначив нового командувача Силами територіальної оборони ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Глава держави звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні указ.

Указом №336/2022 звільнив з посади командувача Сил терроборони ЗСУ Галушкіна.

"Призначити генерал - майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в указі №337/2022.

Бригадний генерал Юрій Галушкін був призначений командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України 1 січня цього року.

Раніше Танцюра обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ.

2 травня президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Нагадаємо, 1 січня в Україні був введений в дію закон про основи національного опору.

Законом визначено правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання та повноваження сил безпеки і сил оборони з питань національного спротиву.

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Володимир Зеленський