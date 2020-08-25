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Зеленский сменил командование Сил специальных операций

Киев , Вторник 25 августа 2020 22:07
Зеленский сменил командование Сил специальных операций
Фото: Владимир Зеленский и Григорий Галаган (president.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Им стал генерал-майор Григорий Галаган

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 глава государства подписал 25 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вторым указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи операции Объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул Зеленский.

Среди мер, которые также принять новый командующий ССО, президент назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Кроме этого, ранее Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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