Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій

Фото: Володимир Зеленський і Григорій Галаган (president.gov.ua)

Ним став генерал-майор Григорій Галаган

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 глава держави підписав 25 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Другим указом Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир'я, яке зараз триває, змінилися задачі операції Об'єднаних сил.

"Буде більше від провокацій проросійських бойовиків, тому і командування і особовий склад ССО мають більше працювати над недопущенням та превентивними заходами", - підкреслив Зеленський.

Серед заходів, які також прийняти новий командувач СЗГ, президент назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Новопризначений командувач СЗГ запевнив у якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовження роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

Крім цього, раніше Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.