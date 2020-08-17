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Зеленский сменил персональный состав СНБО

Киев, Понедельник 17 августа 2020 18:03
Зеленский сменил персональный состав СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Этим же указом из СНБО вывели трех чиновников

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 324/2020 Глава государства подписал 17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

СНБО является координационным органом при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны страны.

Напомним, ранее Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова, который ранее написал заявление об увольнении.

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