Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского новым главой Винницкой областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что главой Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский. До назначения в областную администрацию он был одним из заместителей мэра Винницы.

О Скальском известно, что в 2006 году он был менеджером ООО "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в Киеве, через год возглавил торговый центр в Виннице. В 2010 переехал в Казахстан, где отвечал за развитие сети МЕТРО в регионе, позже стал региональным директором российской сети гипермаркетов "Лента".

В 2014 году вернулся в Украину, став руководителем ТЦ Ocean Plaza в Киеве. В 2015 году вернулся в Винницу, там он возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов", а уже летом 2016 года был назначен заместителем мэра Винницы.

Напомним, ранее сообщалось о назначении главы Николаевской ОГА, которым стал бывший работник налоговой инспекции Александр Стадник.

До этого на прошлой неделе сообщалось о назначении нового главы Днепропетровской ОГА. Новым руководителем области стал бизнесмен Александр Бондаренко.