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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА


Президент назначил Юрия Гусева главой Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский во время совещания по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" назначил Гусева главой Херсонской ОГА, подписав указ о его назначении. 

"Хочу услышать о главных вопросах, планы развития Херсонской области. Мы не случайно с вами на КПВВ - хочу, чтобы мы услышали, когда будет нормальная инфраструктура, чтобы договорились о конкретных сроках. Твое видение, Юрий, по этим вопросам? " - сказал Зеленский, вручая вновь назначенному руководителю области удостоверение.

Ранее Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА: были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Позже вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций, внесенных от Офиса президента президента.

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