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Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА


Президент призначив Юрія Гусєва головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 13 липня призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" призначив Гусєва головою Херсонської ОДА, підписавши указ про його призначення.

"Хочу почути про головні питання, плани розвитку Херсонської області. Ми не випадково з вами на КПВВ – дуже хочу, щоб ми почули, коли буде нормальна інфраструктура, щоб домовилися про конкретні терміни. Твоє бачення, Юрію, щодо цих питань? "- сказав Зеленський, вручаючи новопризначеному очільникові області посвідчення.

Раніше Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

Пізніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів обласних державних адміністрацій, внесених від Офісу президента.

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