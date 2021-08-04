Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Глава государства подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
Зеленский провел личную встречу с новым главой области в Офисе президента. Он вручил Чаусу служебное удостоверение.
Справка. Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. У него юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвидобування".
Напомним, 28 июня Кабмин согласовал назначение Чауса новым главой Черниговской ОГА.
До этого область возглавляла Анна Коваленко, жена бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он уволили с должности 27 июля.