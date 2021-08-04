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Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский провел личную встречу с новым главой области в Офисе президента. Он вручил Чаусу служебное удостоверение.

Справка. Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. У него юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвидобування".

Напомним, 28 июня Кабмин согласовал назначение Чауса новым главой Черниговской ОГА.

До этого область возглавляла Анна Коваленко, жена бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он уволили с должности 27 июля.

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Владимир Зеленский