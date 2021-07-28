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Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА

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Киев, Среда 28 июля 2021 14:36
Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА Фото: будущий глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус (facebook com  viacheslav  chaus)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА). Им станет Вячеслав Чаус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Кандидатура Чауса была одобрена после короткого онлайн-собеседования.

На сегодня он занимает пост заместителя гендиректора по земельным и социальным вопросам "Укргаздобыча". Согласно электронной декларации за прошлый год, получил более 11 000 000 гривен заработной платы.

В Чернигове у него есть квартира площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове. Кроме того, владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 выпуска и KIA Sorento 2017 года.

Напомним, РБК-Украина еще в июне писало о планах руководства страны сменить главу Черниговской ОГА.

А вчера с должности главнокомандующего ВСУ уволили Руслана Хомчака - мужа нынешней главы Черниговской ОГА Анны Коваленко

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Кабинет Министров Украины
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