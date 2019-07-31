Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко, сообщает РБК-Украина.

В частности, Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА в рамках рабочей поездки. Он также призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".

Как писало РБК-Украина ранее, перед заседанием Кабинета министров 26 июня вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций, внесенных от Офиса президента Владимира Зеленского. Среди них был и Игорь Шевченко.

Подчеркнем, в ходе того заседания Кабмин отказался публично обсуждать кандидатов Зеленского на глав ОГА.

Позже стало известно, что Кабмин согласовал все кандидатуры президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций. Таким образом, на рассмотрение главы государства правительство направило все внесенные кандидатуры.

Напомним также, 24 июня Зеленский уволил глав трех ОГА. "Уволить Вельбивця Александра Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации", - отмечалось в указе президента.

Сообщалось, что все главы ОГА уволены в связи с истечением срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.