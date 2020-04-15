Зеленский назначил нового члена Нацрады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский назначил Елену Ницко членом Нацрады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Елену Ницко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в среду, 15 апреля.

"Назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе №147/2020.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в состав Нацрады Юрия Зиневича и Валентина Коваля. Указы об их назначении были обнародованы 5 марта.

Кроме того, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году неудовлетворительной.

Добавим, что 27 декабря прошлого года в Верховной раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В законе о СМИ планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.