ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив нового члена Нацради

Новини » Політика     12.05.2020 - 16:07
Зеленський призначив нового члена Нацради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим членом Нацради стала Тетяна Руденко

Президент України Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 12 травня.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі №171/2020.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський призначив Олену Ницька членом Національної ради.

Крім того, Володимир Зеленський ввів до складу Нацради Юрія Зіневича і Валентина Коваля. Укази про їх призначення були оприлюднені 5 березня.

Додамо, що на початку квітня комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2019 році незадовільною.

При цьому зазначалося, що згідно із законом про Нацраду, у разі визнання роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення незадовільною половину її складу парламент може відправити у відставку.

Теги Новини України Володимир ЗеленськийнаказНацрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся