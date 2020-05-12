Зеленський призначив нового члена Нацради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим членом Нацради стала Тетяна Руденко

Президент України Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 12 травня.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі №171/2020.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський призначив Олену Ницька членом Національної ради.

Крім того, Володимир Зеленський ввів до складу Нацради Юрія Зіневича і Валентина Коваля. Укази про їх призначення були оприлюднені 5 березня.

Додамо, що на початку квітня комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2019 році незадовільною.

При цьому зазначалося, що згідно із законом про Нацраду, у разі визнання роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення незадовільною половину її складу парламент може відправити у відставку.