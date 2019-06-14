Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардии, Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего Национальной гвардии.

Соответствующие указы былы обнародованы 14 июня.

В то же время Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

"Уволить Кулика Олега Евгеньевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №406/2019.

Отметим, 14 мая задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова. Его подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Напомним, 7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Аллерова. Сам офицер заявил, что решение об увольнении было его инициативой.

Аллеров был назначен командующим Национальной гвардии Украины в декабре 2015 года.