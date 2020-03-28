Зеленский назначил начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно тексту документа, Корнийчук назначен на должность 27 марта.

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.

Напомним, сегодня Зеленский также назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Отметим, что разделение должностей выполнено в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Как сообщало РБК-Украина, еще в феврале министр обороны Андрей Загороднюк заявил о намерении ускорить процесс разделения должностей главнокомандующего ВС и начальника Генштаба.