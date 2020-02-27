Минобороны ускорит разделение должностей главнокомандующего и главы Генштаба

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Сейчас закон о разделении должностей вступает в силу 1 января 2021 года

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении ускорить процесс разделения должностей главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генерального штаба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

Согласно закону "О национальной безопасности", полномочия главнокомандующего и начальника Генштаба разделяются с 1 января 2021 года, однако, по словам министра, уже все подготовлено для этого. Он добавил, что необходимо "только изменить дату".

"В ближайшее время мы внесем изменения в закон "О национальной безопасности". Передвинем дату вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит нам перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб ... Дата вступления в силу этого разделения указана 1 января 2021 года. А мы фактически можем сделать это на год раньше", - заявил Загороднюк.

Министр обороны подчеркнул, что разделение должностей критически важно для Украины.

"Для нас критически провести это разделение, поскольку от этого зависит дальнейший переход на стандарты НАТО", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об изменениях в законе "О национальной безопасности", которые позволят документу вступить в силу уже в этом году. Документ был зарегистрирован в парламенте 5 февраля.

Также РБК-Украина писало, что СНБО одобрил и направил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения проект стратегии нацбезопасности и обороны. Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживании, устойчивости и взаимодействии.