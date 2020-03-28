Зеленський призначив начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави.

Відповідно до тексту документу, Корнійчук призначений на посаду 27 березня.

"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук з травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ. У 2014 році призначений начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов’язки начальника Озброєння Збройних Сил України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України. Зазначимо, що розділення посад виконано відповідно до вимог закону про національну безпеку.

Як повідомляло РБК-Україна, ще у лютому міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про намір пришвидшити процес розділення посад головнокомандувача Збройних сил та начальника Генштабу.