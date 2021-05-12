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Уруский рассказал, что планируют сделать с "Укроборонпромом" в ходе реформы

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Киев, Среда 12 мая 2021 12:56
Уруский рассказал, что планируют сделать с "Укроборонпромом" в ходе реформы Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно.

Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.

В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:

  • "Авиаремонт";
  • "Бронетехника";
  • "Высокоточное оружие";
  • "Боеприпасы и специальная химия";
  • "Радарные системы";
  • "Морские системы".

"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:

  • "Авиационные двигатели";
  • "Антонов";
  • "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.

"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.

Ранее РБК-Украина писало, что в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

Также сообщалось, что в Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов.

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