Зеленский назначил Минсоцполитики координатором в противодействии торговле людьми

Указ вступает в силу со дня его опубликования
В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил Министерство социальной политики национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми.
Соответствующих указ размещен на сайте Офисе президента.
Ведомство назначено координатором в этой сфере в соответствии со статей 51 Закона Украины "О противодействии торговле людьми".
"Определить Министерство социальной политики Украины национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, ранее в Минсоцполитики заявляли, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов ведомства
Напомним, ранее в правительстве назвали условия получения статуса жертв торговли людьми.
Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области блокировали канал торговли людьми.