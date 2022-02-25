UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Он с 27 января исполнял обязанности командующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства подписал указ 25 февраля.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Николай Бажан. Он ушел в отставку после трагического инцидента на заводе "Южмаш" в Днепре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего.

Также накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину