Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Он с 27 января исполнял обязанности командующего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Глава государства подписал указ 25 февраля.
"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.
Ранее эту должность занимал Николай Бажан. Он ушел в отставку после трагического инцидента на заводе "Южмаш" в Днепре.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего.
Также накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.