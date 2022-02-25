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Зеленский создал в Украине Ставку Верховного главнокомандующего

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 02:58
Зеленский создал в Украине Ставку Верховного главнокомандующего Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В указе главы государства отмечается, что Ставка создается в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Она должна обеспечить стратегическое руководство Вооруженными силами страны, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ее координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Членами ставки, в частности, назначены:

  • Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины;
  • Кирилл Буданов - начальник главного управления разведки Министерства обороны;
  • Григорий Галан - командующий Силами специальных операций ВСУ;
  • Юрий Галушкин - командующий Силами территориальной обороны;
  • Сергей Дейнеко - глава Государственной пограничной службы Украины;
  • Андрей Ермак - глава Офиса президента;
  • Валерий Залужный - главнокомандующий ВСУ;
  • Игорь Клименко - глава Национальной полиции;
  • Сергей Крук - глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
  • Юрий Лебедь - исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии;
  • Александр Литвиненко - глава Службы внешней разведки.

Этим же указом деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров, Генштабу ВСУ, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания Ставки.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

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