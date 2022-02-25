Зеленский создал в Украине Ставку Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России , создал Ставку Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В указе главы государства отмечается, что Ставка создается в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Она должна обеспечить стратегическое руководство Вооруженными силами страны, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ее координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Членами ставки, в частности, назначены:

Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины;

Кирилл Буданов - начальник главного управления разведки Министерства обороны;

Григорий Галан - командующий Силами специальных операций ВСУ;

Юрий Галушкин - командующий Силами территориальной обороны;

Сергей Дейнеко - глава Государственной пограничной службы Украины;

Андрей Ермак - глава Офиса президента;

Валерий Залужный - главнокомандующий ВСУ;

Игорь Клименко - глава Национальной полиции;

Сергей Крук - глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;

Юрий Лебедь - исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии;

Александр Литвиненко - глава Службы внешней разведки.

Этим же указом деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров, Генштабу ВСУ, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания Ставки.