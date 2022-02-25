Зеленский создал в Украине Ставку Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
В указе главы государства отмечается, что Ставка создается в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Она должна обеспечить стратегическое руководство Вооруженными силами страны, другими военными формированиями и правоохранительными органами.
Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ее координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Членами ставки, в частности, назначены:
- Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины;
- Кирилл Буданов - начальник главного управления разведки Министерства обороны;
- Григорий Галан - командующий Силами специальных операций ВСУ;
- Юрий Галушкин - командующий Силами территориальной обороны;
- Сергей Дейнеко - глава Государственной пограничной службы Украины;
- Андрей Ермак - глава Офиса президента;
- Валерий Залужный - главнокомандующий ВСУ;
- Игорь Клименко - глава Национальной полиции;
- Сергей Крук - глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
- Юрий Лебедь - исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии;
- Александр Литвиненко - глава Службы внешней разведки.
Этим же указом деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров, Генштабу ВСУ, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания Ставки.
Напомним, накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.