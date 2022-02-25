RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Він з 27 січня виконував обов'язки командувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави підписав указ 25 лютого.

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в документі.

Раніше цю посаду обіймав Микола Бажан. Він пішов у відставку після трагічного інциденту на заводі "Южмаш" в Дніпрі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з вторгненням Росії, створив Ставку Верховного Головнокомандувача.

Також напередодні ЗЄленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України