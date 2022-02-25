Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Він з 27 січня виконував обов'язки командувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Глава держави підписав указ 25 лютого.
"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в документі.
Раніше цю посаду обіймав Микола Бажан. Він пішов у відставку після трагічного інциденту на заводі "Южмаш" в Дніпрі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з вторгненням Росії, створив Ставку Верховного Головнокомандувача.
Також напередодні ЗЄленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні.