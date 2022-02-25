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Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 13:18
Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Он с 27 января исполнял обязанности командующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Глава государства подписал указ 25 февраля.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Николай Бажан. Он ушел в отставку после трагического инцидента на заводе "Южмаш" в Днепре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, в связи с вторжением России, создал Ставку Верховного главнокомандующего.

Также накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

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