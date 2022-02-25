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Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 13:18
Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Він з 27 січня виконував обов'язки командувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави підписав указ 25 лютого.

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в документі.

Раніше цю посаду обіймав Микола Бажан. Він пішов у відставку після трагічного інциденту на заводі "Южмаш" в Дніпрі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з вторгненням Росії, створив Ставку Верховного Головнокомандувача.

Також напередодні ЗЄленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні.

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