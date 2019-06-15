Зеленский назначил и.о. глав Одесской и Полтавской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Олега Пругла и Шаталову Светлану на должность временно исполняющих обязанности глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Сообщается, что указом №413/2019 временно исполняющим обязанности председателя Полтавской госадминистрации назначен Олега Пругла, который с 2014 года занимал должность заместителя председателя облгосадминистрации.

Также указом №412/2019 Шаталову Светлану было назначено временно исполняющей обязанности председателя Одесской областной администрации. Шаталова с 2017 года занимала должность заместителя председателя Одесской облгосадминистрации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии. Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии, а также назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардии, Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего Национальной гвардии.

Напомним, что Зеленский назначил Бухарева главой внешней разведки. Служба внешней разведки - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.