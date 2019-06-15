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Зеленський призначив виконуючих обов’язків глав Одеської та Полтавської області

Новини » Політика    15.06.2019 - 13:15
Зеленський призначив виконуючих обов’язків глав Одеської та Полтавської області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Пругла Олега та Шаталову Світлану на посаду тимчасово виконуючих обов’язки глав ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки глав Одеської та Полтавської державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Повідомляється, що указом №413/2019 тимчасово виконуючим обов’язки голови Полтавської держадміністрації призначено Пругла Олега, який з 2014 займав посаду заступника голови облдержадміністрації.

Також указом №412/2019 Шаталову Світлану було призначено тимчасово виконуючою обов’язки голови Одеської обласної адміністрації. Шаталова з 2017 року займала посаду заступника голови Одеської облдержадміністрації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії. Зеленський підписав указ про призначення Миколи Балана командувачем Національної гвардії, а також призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардії, Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача Національної гвардії.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Бухарева главою зовнішньої розвідки. Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

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