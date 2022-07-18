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Зеленский назначил и.о. главы СБУ: кто им стал

Фото: Василий Малюк назначен и.о. главы СБУ (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский после отстранения Ивана Баканова назначил Василия Малюка исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Что известно о Малюке

В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.

С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2020 года занимал должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Имеет ряд ведомственных знаков отличия и поощрений. Награжден нагрудными знаками СБУ "За отвагу" и "За доблесть".

Участник боевых действий.

В марте этого года Зеленский присвоил ему воинское звание - бригадный генерал.

Напомним, вчера Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины