Зеленський призначив в.о. голови СБУ: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Івана Баканова призначив Василя Малюка виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.
У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.
З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
З 2020 року обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Має ряд відомчих відзнак і заохочень. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу" та "За доблесть".
Учасник бойових дій.
У березні цього року Зеленський присвоїв йому військове звання - бригадний генерал.
Нагадаємо, вчора Зеленський відсторонив від посади голову СБУ Івана Баканова.