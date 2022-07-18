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Зеленський призначив в.о. голови СБУ: хто ним став

Фото: Василь Малюк призначений в. о. голови СБУ (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Івана Баканова призначив Василя Малюка виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що відомо про Малюка

У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З 2020 року обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Має ряд відомчих відзнак і заохочень. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу" та "За доблесть".

Учасник бойових дій.

У березні цього року Зеленський присвоїв йому військове звання - бригадний генерал.

Нагадаємо, вчора Зеленський відсторонив від посади голову СБУ Івана Баканова.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України