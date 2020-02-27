В Офисе президента предупредили о фейках об отставке Хомчака

Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

Данная информация является фейком

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не подавал в отставку. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам источника, данная информация является лживой.

"Эта информация является фейком", - сообщили в ОП.

Отметим, информацию о возможной отставке Руслана Хомчака распространил в Facebook бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Напомним, 21 мая прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.